今年入夏以來，大陸全國高溫日數達到1961年以來歷史同期最多，讓冷氣需求激增。據央視財經引述行業機構資數劇示，上半年冷氣產品全通路銷售額的年增率20.9％，是大型家電中增長最快的品類，被戲稱「這條命是冷氣給的」。在冷氣市「升溫」同時，冷氣安裝師傅卻成了最難約的人，最近不少消費者稱，在平台下單到貨後預約安裝，卻被告知需要排隊4到5天才能上門。

這反映出負責冷氣安裝、46歲的陳師傅在今年酷暑下的辛苦。當接到安裝冷氣和維修的訂單持續增多，這樣的步驟一天要巡迴個5、6次。從6月份開始忙碌的他說，6月之前安裝新冷氣的客戶較少，一個月拆裝冷氣數量在5台左右，賺的都是零散的冷氣維修費用。到了6、7月份，正值安裝冷氣的旺季，多的時候一天要拆裝十幾台冷氣。

據時代周報引述陳師傅說，現在各大冷氣品牌商都是集研發、生產、銷售、服務一體，只要顧客買冷氣就有企業專門師傅上門服務。客戶也很少另找人安裝，除非是人工收費高或等待的時間過長，「這一行就是多勞多得，沒有企業的訂單，我們就要搶散客。」，在訂單激增下，常常擠不出時間正常吃頓飯。

但陳師傅仍顯得有些無奈。因為市場越來越「卷」，冷氣安裝師傅越來越多、也越來越拼，都想在旺季多賺點錢。最近1個月收入可以多1、2千元人民幣，但在高溫情況下，本就危險的室外作業也更加艱難。兩個人合作組裝、固定支架、高空作業安裝室外機、套管，每一步操作都格外小心。

他也說，掌握一門技術確實能讓人吃飽飯，但由於行業風險高、收入不穩定等因素，願意幹修理這一行的年輕人越來越少。