唐吉訶德高雄旗艦店人才招募活動。（翻攝Job好康就愛工作在高雄）

日本零售連鎖品牌唐吉訶德「DON DON DONKI」在台第3家店將落腳高雄大立百貨，預訂今年第4季開幕，將打造全台最大的千坪店鋪。高雄市勞工局訓就中心將於8月份辦理2場單一現場徵才，包含熟食部、客服部、商品等部門，一共提供近百個職缺。

日本零售連鎖品牌DON DON DONKI旗艦店將落腳高雄大立百貨，不少粉絲引頸期盼，徵才也同步進行中。將於8月9、24日下午2點辦理唐吉訶德高雄旗艦店人才招募活動，面試地點就在成功就業服務站7樓。再熟食部、客服部、商品部、倉儲部、收銀部及店鋪專員，月薪起薪從2萬8000元至3萬元，2天預計會釋出近100個職缺。

由於招募人數較多，協助辦理的高雄市勞工局訓就中心主任楊茹憶表示，此次職缺以門市人員需求為最多，接續熟食區和基層管理，她提到，唐吉訶德企業形象以及首家到高雄進駐，可望當日求職狀況踴躍。

另外於臉書也辦理抽獎活動，只要在「Job好康 就愛工作在高雄」粉絲專頁按讚及分享和留言「高雄旗艦店＃Donki ＃唐吉訶德 現場徵才活動在高雄！」並標註2名好友，就有機會參加抽獎，目前已有300多人參與。