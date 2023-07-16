正統鹿耳門聖母廟8月20日舉辦第2場月老單身聯誼又秒殺爆滿，廟方曝光男女職業，3成男生從事科技業，1成女生從事教職與護理師職業。配對成功者可獲香客大樓一夜住宿券，網友認為是神助攻，很有創意。

5月首次辦60對單身男女聯誼獲好評的正統鹿耳門聖母廟，這次一口氣擴大到180對，廟方原本擔心名額多報不滿，不料15日上午8時一開放，有如搶訂演唱會般，男生名額27分鐘爆滿，女生名額也在4小時額滿。

廟方事後遭打爆200通電話，要求加開名額，有70筆無法參加的男生仍然匯款，廟方要循線退款，16日仍有包括女生致電詢問能否參加。還有阿公阿嬤下午拿著現金拜託廟方讓孫子參加。

廟方16日公布核准參加的男女職業，男生包括航空、科技、軍警、市府人員、餐飲與工研院職員，其中以科技業占3成最多，女生包括設計師、紋綉師、藥師、髮型師、甜點師、新秘、土木技師、都市規劃師、咖啡店老闆、行政人員。有1成為老師與護理師。

廟方統計男生平均34歲，女生33歲，參加者學歷高，男生有30位碩士，女生有20位碩士。

廟方在這次的配對禮中，提供配對成功者1張平日一晚需1200元香客大樓（鹿耳門會館）住宿券，為8坪有兩張大床的套房，有獨立衛浴與電視，為活動再添話題。

有網友得知後認為送住宿券是神助攻，很有創意，有的則回應「誰要去香客大樓啊」、「換免費收驚10次」。