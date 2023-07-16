民進黨全代會今天登場，對於今凱道遊行喊出居住正義，所屬國會內政部長林右昌受訪表示，柯文哲當了8年台北市長，侯友宜也擔任8年新北市副市長、4年多新北市長，應該很清楚，住宅政策需要大家一起來努力，不是過去擔任市長的時候，不努力不用功，現在要選舉才來批評中央政府，這樣的態度值得商榷。

此外，林右昌大酸說，現在新北市府在內政部正在審議的蘆南北側重劃案，100多公頃的土地，新北市政府只願意提供約2公頃作為社會住宅用地，審議過程中，大家認為應該提升到5％，這是侯友宜現在身為新北市長，就能夠為住宅政策做的努力，「我不曉得他為什麼不願意做？」

民進黨今天全代會在圓山飯店舉行，被問到有關住宅的問題，林右昌說，蔡英文總統上任後推出興建社會住宅、透明的實價登錄、300億擴大租金補貼、中產以下房貸支持方案，以及上周推出青安貸款降息，最重要的就是，希望能夠健全房市市場、杜絕炒作，減輕民眾的壓力。住宅政策與問題非常複雜，也需要長期持續處理，但更重要的是，中央與地方的合作。

被問到今日出席凱道遊行，就有兩人曾任縣市長，林右昌說，住宅政策需要大家一起來努力，特別都市計畫的權力是分屬地方與中央，住宅用地的變更、取得，市地重劃、區段徵收的變更，也都需要地方政府配合及支持。

他還說，說侯友宜有100多戶出租的房子，不曉得是不是有提高房租的狀況？建議侯當「良心房東」，加入營建署包租代管方案，提供合宜的房租給學生。

林右昌表示，全台灣最欠社宅的是台北市與新北市，基隆市最缺乏的是土地，現在盤點出幾塊土地，在中央住都中心幫忙下，正在推動社宅的興建，非直轄市與直轄市最大的落差是，沒有專屬的社宅基金可以興建社宅。