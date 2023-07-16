畫面為威廉與凱特14日帶著3名孩子出席英國皇家國際航空展。

英國《週日郵報》（Mail on Sunday）16日引述威廉王子友人指出，即將10歲的英國喬治王子將打破王室數世紀以來的傳統，登基成為國王之前可以不必從軍，威廉支持孩子塑造自己的命運。

《週日郵報》指出，英國王位第二順位繼承人、即將在22日滿10歲的喬治王子（Prince George），將可依循自己的意願，避免進入部隊服役，他的父親威廉王子支持兒子塑造自己的命運。

報導指出，此舉將背離英國王室傳統，英國君主是英國部隊的總司令，小喬治的父親威廉、叔叔哈利、祖父查爾斯國王、已故曾祖母伊麗莎白二世、已故曾祖父菲立普親王等人，過去都遵循數百年先例，曾在軍中服役過一段時間。

威廉與哈利都有從軍經驗。

英國史學者桑德布魯克（Dominic Sandbrook）表示，就算只是短時間，王室成員從軍的傳統為君主制提供了重要的合法性。

不過威廉的友人表示：「理論上，如果喬治想要當太空人，沒有什麼能阻擋他追求自己的事業，之後再成為國王。」

該名友人說，現在規則不同了，喬治沒有必要遵循從軍的舊慣例，然後再展開王室生活。

歷史學者維克斯（Hugo Vickers）評論這是非常重要的一步，顯示時代在進步，不過他仍強調，軍旅生活對英王查爾斯幫助很大，查爾斯於1970年代在海軍服役，他的從軍生活向大眾展現了他是受僱才獲得酬勞，而不是利用頭銜來獲得利益。

維克斯說，軍旅生活讓王室成員了解尋常人的生活，讓成員嚐到一絲自由，同時也教會他們守時、表達技巧，這些都對日後履行王室職責時相當重要，「顯然行不通的情形是王室成員涉足商業，那總會出錯」。

英國聯合部隊司令部（UK Joint Forces Command）前司令巴隆（Richard Barrons）說，如果喬治沒從軍，英國軍隊會感覺有些可惜；王室傳記作家威爾森（A. N. Wilson）評論此舉像是冷落軍隊，「這是非常重大的改變…我認為應該告訴他：『抱歉，你沒得選』」。他認為喬治可以服役，之後再去追求其他事業，指出「穿上制服」是有幫助的。

已故英國女王伊麗莎白二世生前希望威廉與哈利等2名孫子能去阿富汗服役，前英國陸軍總司令傑克遜將軍（Mike Jackson）回憶過去覲見女王時的對話，他說女王說得非常清楚，「我的孫子們拿了我的先令，因此他們必須履行職責」。不過最終王室認為威廉前往阿富汗的風險太大而作罷，倒是哈利赴阿富汗服役的風險是「可接受的」。拿了國王或女王的「先令」（shilling），意旨同意加入英國皇家海軍或陸軍服役。

圖為威廉14日帶著3名孩子出席英國皇家國際航空展。（圖／美聯社）

報導指出，小喬治14日展現了對軍隊的初步興趣，威廉與凱特當天帶著3名孩子出席在英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）舉行的英國皇家國際航空展（Royal International Air Tattoo），當天喬治的任務是在一輛C-17運輸機上部分升起坡道，而小喬治相當開心地「按下一些開關」。