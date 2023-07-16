瑪菲司與脫拉庫樂團合作演出。（HaloMavis國際連線提供）

瑪菲司與脫拉庫樂團合作演出。（HaloMavis國際連線提供）

全能電商女王瑪菲司（Mavis），與傳奇樂團「脫拉庫樂團」首度合作，登上今夏最潮的音樂節「𝐂𝐢𝐭𝐲𝐅𝐥𝐨𝐰」舞台，一起經典重現1999年脫拉庫與藍心湄金曲〈你的電話〉及〈我愛夏天〉金曲，Mavis瑪菲司為此次同台煞費苦心，除了積極練唱外，更大改造型，特別接了80公分飄逸長髮，穿著厚底高跟鞋，以嬉皮造型登場，更寵送現場觀眾限量Mavis專屬涼感冷巾，為觀眾貼心消暑。

「𝐂𝐢𝐭𝐲𝐅𝐥𝐨𝐰」音樂節以「經典、潮、未來」為主題，邀來不同指標性音樂人跨界演出，瑪菲司榮幸首登與脫拉庫樂團同台，心情緊張不在話下，要與樂團本尊合唱，更直呼腦筋打結手心直冒汗，所幸見到脫拉庫樂團後備感親切，主唱國璽也貼心的說：「唱歌開心就好！」讓瑪菲司瞬間輕鬆不少，覺得脫拉庫樂團專業認真又幽默，聊起天非常投緣。

為了與脫拉庫樂團合作，瑪菲司洗澡練唱、睡前練唱，反覆練習百遍，更研究當時脫拉庫與藍心湄合唱MV，決定演出造型盡量重現嬉皮、瀟灑感，便特別請髮型師將一頭髮色染成亞麻煙燻紫色，並接上80公分長的長髮，搭配波希米亞風格彩色針織衫與大喇叭褲，搭配10公分高的厚底跟鞋，大玩復古風登台亮相！

為了感謝脫拉庫樂團，瑪菲司將買票力挺他們8月將在Legacy舉辦的「2023鐵漢柔情」系列演唱會「脱拉庫求愛特攻隊」，此外，她全新音樂作品近期已錄音，新書與新電影拍攝也相繼完成，接下來將於22日受邀前往韓國參與已舉辦25年歷史的夏季慶典活動「保寧泥國際音樂祭」演出，瑪菲司說：「與哪位神秘嘉賓合作還是秘密，只能先透露這將是我另一個非常大的挑戰。」