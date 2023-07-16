前AV導演圤智雨經常在社群推薦網美或女優，且不時爆料業界內幕。今（16日）他在IG突問一句「台灣的高爾夫變賣淫聚集地？」直指越來越多正妹在接觸高爾夫運動，這其中有不少妹子有在賣淫，使話題一出，引發粉絲好奇討論。

圤智雨對於「台灣的高爾夫變賣淫聚集地？」，認為「就是身邊越來越多正妹從事高爾夫的工作，或者是接觸高爾夫的運動，門票最普及的大約是3000多塊，甚至組成正妹球團，不過並不是每一個技術都OK，那你知道為什麼這樣的，趨勢越來越多人嗎？因為賣淫的需求也變高了」。

圤智雨強調「不是每一個打高爾夫的女生都有在賣淫，但不可否認的是，很多都有在賣淫，以前有錢人想要找妹子，最快速又要合理的方式就是車聚活動，但隨著高端類型的正妹市場需求越多，這幾年就出現了高爾夫正妹這樣的市場，跟有錢人組隊，一群妹配一兩個有錢人，整團出去又有面子，而且這樣的市場，並不是普通的辣妹愛露型進去得了的，所以就形成了打完球洞進秘洞」。

對此，圤智雨還提到「高爾夫球局通常都是有錢人居多，面子有了，那慾望總是要顧到，你真的覺得這些平常不曬太陽的高端正妹，真的那麼喜歡運動嗎？他們難道不會去計算成本嗎？雖說不是每一個正妹都有在利用高爾夫賣淫，但各位看倌們覺得乾淨的有多少？」

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