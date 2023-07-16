由李登輝基金會主辦的「朝向台灣的意志：李登輝一○○」百年巡迴展台北場今天開幕。基金會董事長李安妮期盼能凝聚社會共識，催生李登輝紀念圖書館。她提到，目前選址是在台大校本部的農學院那邊，並強調，蓋圖書館不是為了偶像崇拜，而是為了讓台灣被看見。

今年是李登輝百歲冥誕，李登輝基金會特別舉辦巡迴特展，首場的台北場今天在北市立圖書館登場。

李安妮在致詞中表示，李登輝的一生與台灣關係緊密，李生前一直不希望被「造神」，因此在活動規劃上是戰戰兢兢，希望透過年輕團隊操刀，讓不同年齡層能夠以不同的視角來認識李登輝及台灣百年的發展史。

雖然李登輝被外界視為政治家、熱情的理想實踐家，但她說，這背後都是李登輝透過豐厚的閱讀在支撐，因此這些年輕人在設計時，大環境在台灣百年的部分是用黑色的底，至於李登輝的部分，則是用一些白色小框，將那個時代值得閱讀的書籍在旁邊凸顯出來。

她強調，舉辦這些紀念活動並不是要要搞偶像崇拜或是造神，而是希望大家能做一個有記憶、有歷史感的台灣人。

由於今年7月底李登輝逝世將滿3周年，屆時國史館會有相關的新書發表，並有相關檔案上網，李安妮表示，她期待能夠透過這次巡迴展覽及相關系列活動，向社會拋磚引玉，以「由下而上」的方式催生「李登輝紀念圖書館」。

台灣過去有中正紀念堂、國父紀念館作為參考，但她認為，這些過去的作法目前已不太可行，因為「李登輝紀念圖書館」是要訴說台灣民主化的過程，也因此興建的方式也希望能符合民主化原則。

李安妮表示，「李登輝紀念圖書館」不應該像過去那樣由上而下，撥一筆款子就興建起來，而希望由下而上，慢慢累積全民共識，讓人民認為值得留下來，這樣才能產生更大的價值，興建的過程也是在實踐民主化的生活、工作方式。

李登輝基金會之前曾與台大商議，規劃將圖書館設於徐州路台大法學院舊址，不過李安妮受訪時透露，目前選址是在台大校本部的農學院那邊，教育部、新任台大校長都很低調的在協調各方。她也期盼未來的圖書館不是一個偶像崇拜的場所，而是能夠產生更多的價值，讓台灣被看見。

台聯前黨主席黃昆輝今天在出席展覽開幕記者會也強調，李登輝不為私利，為台灣全心全意奉獻的精神和使命感，令人感動，呼籲大家能共同支持李登輝圖書館的興建。