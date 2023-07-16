Makiyo（川島茉樹代）在去年嫁給投資醫美老公金先生，近日宣布已於14日結束1年的短命婚姻。事實上，兩人從產子後就出現感情裂痕，過往兩人上節目時，小金大方秀出愛妻舉動，並透露自己著迷Makiyo歌聲與黏人的個性，連手機都設她的指紋，主持人曾國城聽了冒汗提醒他才兩個月：「話別說太早！」

Makiyo去年5月20日帶球嫁小3歲投資醫美業老公小金，同年8月兩人上節目《一袋女王》時，小金透露兩人認識1年多，交往半年就奉子成婚，當時新婚2個月的小金對Makiyo的評分是9分，Makiyo卻只給小金6分，Makiyo大讚小金身為寵妻魔人不讓她做家事、搬重物，把她照顧得很好，簡直是完美老公。

小金曾在節目上透露對Makiyo的歌聲很著迷，第一次聽她唱歌就是《養我一輩子》，就深深迷戀上她。Makiyo也相當黏人，小金說要外出20分鐘買東西，每超過10分鐘Makiyo就會奪命連環call，小金認為Makiyo黏人對他來說都是優點，「這是她在乎我啊！」男主持人曾國城趕緊勸他：「現在才2個月，先別話別說得太早！你一定要記得它是優點，你要記得唷，我們有錄影為證。」小金為了證明自己百分之百愛Makiyo還說：「我連手機都設她的指紋！」

兩人新婚時一起上節目。(影片來源/一袋女王 YT)

不過，小金坦言對Makiyo愛乾淨的程度太低不滿意，透露他們剛開始交往時，Makiyo都不讓他去家裡，第一次讓他去的時候，房間很亂讓他找不到地方可以把腳伸進去，冰箱都是過期的食品，婚後都是小金在幫她打理生活。曾國城忍不住酸她：「妳根本是嫁給一個看護嘛！」曾國城還勉勵小金：「你不能厭煩喔，這是很長久的革命大業。」小金說：「不會啊，我直接幫她請一個貼身助理。」