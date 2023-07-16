台北市長蔣萬安上任後，曾拋「街頭廣設垃圾桶」政策。但國民黨台北市議員詹為元指出，近3年共有29件公園增加垃圾桶的陳情案，公園垃圾桶因設置原則不明，導致多處公園垃圾桶反覆拆裝，勞民傷財。公園處回應，大型公園設有垃圾桶供民眾使用，但鄰里公園屢遭民眾丟棄家用垃圾，因此地方多不贊成設置。

詹為元表示，近3年共有29件公園增加垃圾桶的陳情案，多被「家庭垃圾丟棄」以及「配合垃圾不落地原則」等原因擋下。公園垃圾桶本是便民措施，但北市近幾年針對民眾新增垃圾桶的要求，未能拿出明確標準及規範回應，導致多數民眾對於垃圾桶的設置依舊不清楚。

他批評，垃圾桶設置原則不明，導致多處公園垃圾桶反覆拆裝。以北投公園為例，2021年新增4個垃圾桶、2022年拆除4個垃圾桶、2023年又新增3個垃圾桶。反覆拆裝、勞民傷財，更使民眾時常無法找到垃圾桶。

詹為元要求，依「台北市公園規劃設計要點」，得於適當地點設置適量之洗手台及垃圾筒。但並無明確的垃圾桶設置標準，因此公園垃圾桶設置規則必須明確化，並徹查現有公園垃圾桶之需求，建立完善的垃圾桶設立標準。垃圾桶遭家庭垃圾丟棄、無良店家惡意傾倒等原因，應朝加重罰則與落實取締的方向改進，非直接移除垃圾桶。

公園處回覆，由環保局推動「垃圾不落地」政策，公園處配合政策執行。而大型公園均設置垃圾桶，供民眾使用，鄰里公園使用者則多為附近住戶，過去屢有民眾棄置家用垃圾，導致環境髒亂，且不易追查、罰處困難，造成社會資源浪費，因此地方多不贊成設置。

公園處説明，地方若提出增設公園垃圾桶的需求，將與里長至現場會勘，研議設置可行性。