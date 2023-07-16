盧廣仲在高雄開唱，他的外甥女也到場力挺。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲高雄巨蛋演唱會圓滿落幕。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲高雄巨蛋演唱會圓滿落幕。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲宣布將重返台北小巨蛋加場。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲15日在高雄演唱會上與歌迷共度38歲生日，會後慶功宴上，他加碼宣布將於9／30重返台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」，當天除了碰上中秋連續假期，還是盧廣仲媽媽的生日，他笑說：「勵志的早上、晚上、黃昏都唱了，中秋節怎麼能不唱呢？帶爸爸媽媽男朋友女朋友一起來，也幫盧媽媽慶生吧！」

盧廣仲出道15周年，昨晚二度登上高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，演唱熱力四射的快歌、橫跨不同時期的「廣式抒情金曲」，數度上演萬人大合唱畫面，盧廣仲感動說：「轉眼間，我也出道15年了，能在這個特別的日子回來故鄉辦演唱會，特別有意義，所以準備好多歌想要唱給你們聽，謝謝大家陪我一起走過15個年頭。」

而他跟家人感情非常好，每次光榮返鄉辦大型演出，盧家人必定全員到齊，昨親友團共20多人，包含最疼孫的阿公也特地前來，盧廣仲笑說：「阿公得知我又要回來高雄辦演唱會時就特別期待，所以也準備驚喜曲目要送給他們。」他的外甥女也親自為舅舅加油打氣，他表示：「雖然今年是我出道15年，但我的家人聽我唱歌早就超過這個時間，因為有他們的支持，才能讓我繼續唱下去。」

盧廣仲昨傍晚5：53分登台，重現去年轟動小巨蛋的「格鬥拳擊大進場」，再次喜獲滿滿好評，他解釋：「會選在傍晚開唱，就是希望讓大家感受特有港都落日的魔幻時光，也符合這次黃昏的故鄉主題，大家給自己掌聲！」

他也為高雄場準備驚喜，包含首唱全新電影《他馬克老闆》主題曲〈工作＿休息〉，也把經典早餐之作〈早安，晨之美〉改編成「貓王版」，他體力過人，一下繞著環狀舞台又唱又跳〈肌肉的記憶〉，下一秒又從二樓看台區升上高空拿著吉他自彈自唱〈自我的介紹〉，也有以近距離如同Live House跟小隊員互動，全場跑透透。