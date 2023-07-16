受到持續晴熱高溫天氣影響，大陸最大淡水湖鄱陽湖水位持續走低，湖區水面面積短短13天內就縮水超過1／4。截至7月15日上午9時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位降至13.08公尺，比多年同期偏低5公尺多。在鄱陽湖餘干縣康山段通過航拍鏡頭看到，因水位持續走低，鄱陽湖航道變窄，往日寬闊的湖面露出灘塗和綠草。

根據大陸央視報導，受持續高溫天氣、上游來水減少等多重因素影響，鄱陽湖水位在今年6月30日漲至15.18公尺後，每天以10到20公釐的速度快速回落，湖區水面面積、容積也隨之大幅縮減。

直到7月2日8時至15日8時，鄱陽湖湖區水面面積從2590平方公里縮至1850平方公里，容積從75.9億立方公尺降至42.3億立方公尺。目前鄱陽湖沿湖地區把保障群眾生產生活用水作為重點，積極開展蓄水、保水、節水等工作。

事實上，近年鄱陽湖的乾旱也已不是新鮮事，新旱年頂替舊旱年，不斷成為大陸媒體報導中「1951年來最乾旱的一年」。光是2022年鄱陽湖也因乾旱天氣，40天縮水69％，由湖變河，大片可通航水域消失，湖底的明代石橋也因此露出「廬山真面目」。