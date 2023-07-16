飯店內有戶外戲水池、室內水療館、三溫暖、健身房、兒童遊戲室等多元設施，旅客可盡情享用。（義大皇家酒店提供）

「孩子王免費」優惠專案，暑假期間入住雅緻雙人房可免費升等至溫馨家庭4人房。（義大天悅飯店提供）

圖說4 義大天悅飯店室內設施「歡樂小天地」提供不少玩具讓小朋友玩樂，業者定期更新及清理，確保玩具的衛生安全。（義大天悅飯店提供）

「歡樂小天地」目前新增4款投幣式遊樂機，包括警車及消防車、「潛艇聯萌」和「小鯨魚」。（義大天悅飯店提供）

暑假是旅遊旺季，不少人會選擇到南台灣度假，標榜多功能的度假型飯店，更是不少家庭客的首選。高雄義大世界園區內的義大皇家酒店和義大天悅飯店，因應暑假國旅熱潮，均推出優惠專案搶市。義大皇家以每人每晚750元起的親民價格吸客，還能暢享飯店內上千坪休閒設施；義大天悅飯店則祭出「孩子王免費」好康，包括房間升等、招待兒童吃自助式早餐、加贈義大遊樂世界兒童門票，力拚暑期旅遊商機。

義大皇家夏日小旅行 每人每晚750元入住

義大世界園區內的兩家飯店結合大型購物商場、主題遊樂園、高爾夫練習場和藝術生態於一體，購物、樂園、運動、藝術、美食一站式的多元設施滿足不同年齡層的旅客，備受家庭客群喜歡。

迎接暑假旅遊旺季，業者特別推出「夏日小旅行」住宿專案，即日起至8月31日止，三天兩夜售價6000元。專案為連續住宿兩晚定價13000元的雅緻家庭房4人房型，平均每人每晚僅需750元起即可入住空間寬敞、有獨立陽台的家庭房；此專案不含早餐，不過可盡情享受飯店內上千坪休閒設施，像是戶外戲水池、室內水療館、三溫暖、健身房、兒童遊戲室等，CP值頗高，周六入住每晚加價2000元。值得注意的是優惠價格只限暑假，日限10間。民眾暑假出遊想搶便宜，可得趁早規劃。

家庭客住義大天悅 獨享房型升等3大好禮

園區內另一間義大天悅飯店則祭出「孩子王免費」優惠專案迎賓，內含雅緻雙人房一晚以及翌日成人自助式早餐2客；暑假期間業者大放送，入住即享免費三大好禮，分別是升等至溫馨家庭4人房型並贈送翌日兒童自助早餐2客，以及加贈義大遊樂世界兒童門票2張和造型可愛的樂園水戰包2組，暑假特惠3999元。若入住日遇周六，每房每晚加價1500元，每日限量10間。業者透露目前暑假訂房率超過8成，該專案供應至8月31日止。

義大天悅飯店室內設施「歡樂小天地」，提供不少玩具讓小朋友玩樂，目前引進4款投幣式遊樂機，有模擬警車以及消防車，孩子們可化身警察以及消防員；還有「潛艇聯萌」和「小鯨魚」。室外則有「童趣樂花園」，遊樂設施包括超大沙坑區、軌道車區、溜滑梯、智能互動牆、電子曲棍球區、大樹休息區，打造孩子們的快樂天堂，讓小朋友們盡情放電歡度假期。