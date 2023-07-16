一名女子為大腸癌高危險族群，曾接受一次大腸內視鏡檢查，但因息肉不大且僅1顆，就未多加理會；時隔數年再次檢查，竟發現9顆大小不一的息肉，其中更有一顆已朝大腸癌方向發展。收治該名病患的北投健康管理醫院副院長梁程超表示，大腸癌的發生與大腸息肉有密切關係，當腺瘤超過1公分不處理，癌化機率將隨時間而提升。他強調，大腸息肉發展初期未有明顯症狀，提醒50歲以上、肥胖、抽菸等8大高危險族群應盡早篩檢。

醫師梁程超藉由個案說明大腸癌篩檢的重要性。他表示，一名40歲有抽菸習慣及大腸癌家族史的女性患者，過去曾接受一次大腸內視鏡檢查，檢查結果發現僅1顆大小約0.7公分的腺瘤性息肉，讓她覺得似乎不需特別面對。

梁程超接著表示，當時隔數年該女子再次檢查，竟發現9顆大小不一的息肉，經切片病理化驗後，其中有6顆息肉為具有癌化風險的管狀腺瘤，尤其一顆大小約1公分的管狀腺瘤合併細胞分化不良表現，代表該病灶為「進行性腺瘤」，已朝大腸癌方向發展。

梁程超說明，大腸癌的發生與大腸息肉關係密切，高達95％都是由息肉發展而來，一般又以管狀腺瘤最常見。他指出，當腺瘤超過1公分不處理，癌化機率將隨時間逐漸攀升。

梁程超示警，大部分的大腸息肉與大腸癌發展初期相同，就是沒有明顯症狀，往往容易被忽略。因此，他特別呼籲，若為50歲以上、肥胖、抽菸、飲酒、飲食較精緻、愛吃高油脂食物或加工肉品、有大腸癌家族病史者或是曾有潰瘍性大腸炎或克隆氏症，都屬於高危險族群，應提早安排大腸鏡檢查。

最後，梁程超提醒，從腺瘤性息肉進展到大腸癌的時間約5～10年，若能提前檢查出腸內息肉的生長，並在其演變成腫瘤前切除，就能有效預防大腸癌。

大腸癌已連續15年蟬聯國人新發癌症人數之首，據最新統計，民國109年國內大腸癌發生人數1萬6829人、死亡人數超過6千人。由於大腸癌早期幾乎無症狀，國健署針對年滿50歲至未滿75歲的民眾，提供每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，若篩檢結果為異常者，最好進一步做大腸鏡檢查。