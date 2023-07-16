有鑑於詐騙案件層出不窮，苗栗縣通霄警分局製作反詐騙圖卡，破除詐騙集團誘導民眾，謊稱房屋修繕裝潢提(匯)款給承包商、親戚急需用錢借貸給親戚等詐術行騙，強化警銀合作防詐騙機制。

苗栗縣通霄警分局日前接獲金融機構通報，疑似有民眾遭詐騙，員警趕赴現場關懷，原來是詐騙集團指導婦人謊稱其侄子房屋裝潢向她借錢的假投資詐騙，所幸警方與銀行行員落實關懷提問，發現該婦人侄子與受款人姓名不同而破梗。

經再三勸說此屬常見假投資詐騙手法，婦人見無法隱瞞，才坦承是投資群組的老師教她以姪子需裝潢款來誆騙銀行行員，最終婦人相信遇到詐騙集團，免於上當受騙。

通霄分局為防制類似案件再次發生，特印製「詐騙集團教戰民眾臨櫃提款常見用語」宣導單，主動指導金融機構、辨識常見遭詐態樣，提高攔阻詐騙成功率。

經通霄分局統計分析，詐騙集團教導民眾臨櫃提款欺騙銀行行員的話語常見的有「房子修繕、裝潢，提(匯)款給承包商」、「家人或親戚貸款購屋，領(匯)錢給他繳納頭期款、尾款」、「姪子、親戚臨時急要用錢，而提(匯)款」、「匯款至國外親友投資房地產、投資理財」。

而這些被騙的民眾匯款時，也有以下幾種徵狀「不能說實際匯款的原因」、「沒有人陪同提(匯)款」、「受款人姓名並不是借錢的親友或承包商」、「不能跟其他家人或親友講」等。

通霄分局長陳至瑋呼籲，切勿輕信陌生訊息，尤其發現對方教導要以話術誆騙金融機構行員時，務必提高警覺是否遇到詐騙，有疑慮請立即撥打110及165反詐騙專線諮詢，以避免受騙損失。