選手們展示努力成果。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦到場為選手頒獎打氣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣體育會7月15日、16日在苗栗國中舉辦「112年縣長盃健錦標賽」，吸引全國200多位選手報名參賽，選手們卯足勁展現苦練多時的精實體態和健美身裁線條，希望博取好成績。

苗栗縣體育會健美委員會總幹事彭偉堯表示，今年是第3屆縣長盃錦標賽，感謝苗栗縣政府及苗栗市公所大力的支持，賽事吸引了來自全國各地200多位優秀選手報名，將競逐傳統健美、新秀形體、古典形體、女子形體以及比基尼等5個項目的冠軍寶座，各組冠軍在明天將壓軸角逐苗栗先生及苗栗小姐的頭銜。

縣長鍾東錦15日前往幫選手加油打氣，並頒發獎狀給新秀形體組獲獎選手，也歡迎選手們隨時到苗栗觀光旅遊。他下午抵達苗栗國中會場，由縣議員余文忠、教育處體健科長楊雲順等人陪同，向選手們加油打氣，議員徐筱菁等人稍早也前往致意。

鍾縣長頒發前6名獎狀給「新秀形體組」獲獎選手，肯定選手們展現平日訓練成果，更不忘趁機行銷苗栗觀光，歡迎選手後隨時攜家帶眷，前來苗栗體驗好山好水的豐富觀光資源。

體育會指出，今年的健美錦標賽特別引人注目，除了傳統的健美、新秀形體、古典形體、女子形體和比基尼等項目外，增加國中組和高中組比賽項目，鼓勵年輕選手展現自己的鉉練成果，為他們提供一個獨特的舞台，讓他們能夠在這裡充分展現自己的魅力與自信，提升苗栗縣的健身健美運動水平。