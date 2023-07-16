頒獎表揚特等獎的三灣梨農余春英。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

三灣水梨節15日在鄉公所前廣場登場，安排有表演、農特產品展售等活動，吸引大批鄉親、遊客到梨鄉看表演、品嚐及採購水梨，今天三灣水梨節活動由縣長夫人陳美琦、立委徐志榮、前縣長徐耀昌、副議長張淑芬、縣議員陳永賢、陳光軒、曾玟學、徐功凡辦公室主任、蕭詠萱秘書、南庄鄉長羅春蓮、苗栗市長邱鎮軍、縣農會總幹事鍾金光及地方代表等共同出席，並邀請全國朋友來苗栗品嘗甜蜜多汁的水梨，同時體驗休閒農業之美。

苗栗縣豐水梨產區主要分佈三灣、頭份、大湖及卓蘭等區域，栽培面積約1500公頃，總產量達2萬2700多公噸，因品質優異，廣受消費者喜愛，縣府每年辦理評鑑，盼增進農友交流，提升梨果栽培技術與品質，打響苗栗水梨知名度。

縣長夫人陳美琦表示，三灣鄉種植高接梨面積約100公頃，生產的豐水梨、蜜雪梨、新興梨、甘露梨、晶圓梨等，正值產季，鄉公所在縣府補助下，今日在鄉公所前廣場舉辦「三灣水梨節」活動，苗栗縣政府與三灣鄉公所大力促銷這項優質的農特產品，同時表揚模範父親及好人好事代表。

她指出，7月12日已經於三灣鄉農會辦理完成苗栗縣水梨評鑑競賽，三灣鄉梨農余春英的水梨最受評審青睞，贏得特等獎最高殊榮；頭等獎有彭澄妹、謝文恭、鍾國順、胡馨及林義芳5人，恭喜特等獎的三灣梨農余春英，同時也恭喜並感謝其他獲獎的農友，因為有他們的辛勞付出，苗栗縣才有清脆香甜、品質優良的水梨。

陳美琦更是大力推薦苗栗出品的水梨果肉細膩、爽脆香甜、風味絕佳，尤是獲獎的豐水梨「顆顆都是精品」，歡迎大家到苗栗小旅行，體驗客庄人文風情及休閒農業之美，並希望藉由優質農特產品帶動觀光。