嘉義金虎爺廟會爆炸釀28人受傷 警方：不排除爆裂物 13:372023/07/16 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市警一分局副分局長殷嘉宏說明案情進度。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義和聯境金虎爺會15日大遶境，晚上封街辦市集，但深夜10時許現場突然爆炸，有28名傷患，警方今天表示，現場蒐證垃圾袋及其他砂石砂石之類的東西，專案小組正調查、鑑識中，不排除爆裂物或任何可能性。 疑高溫引心肌梗塞！嘉義青農趴臥田邊「臉黑鼻滲血」猝死 嘉義廟會重大意外！深夜爆炸釀17傷 現場鮮血淋漓影片曝光 短債利率難降 銀行主管：台債也不排除利率倒掛 #嘉市 #嘉義 #28 #不排除 #爆裂物 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義金虎爺會遶境爆人潮 黃敏惠祈福點燃起馬炮 18:422023/07/15 生活 嘉市金虎爺廟會爆炸 28人受傷1人加護病房留觀 10:132023/07/16 社會 嘉義市科學168教育博覽會今開幕 闖關科學趴暢玩5天 16:102023/07/14 生活 台中女被男網友丟包嘉義 警用這招助她免費搭車返家 17:102023/07/13 社會 台中女遭丟包嘉義 疑似「阿宏」本人發聲曝原因：照片跟本人差太多 20:172023/07/14 生活 二類組進台大要5科220分 上台大醫要284分 19:542023/07/13 生活 恒指半日漲逾2％ 「周杰倫概念股」巨星傳奇狂漲28％ 13:442023/07/13 財經 文藝復興名畫光影 照亮佐登妮絲城堡 18:042023/07/14 生活 嘉義廟會爆炸瞬間曝！現場竄白煙 主持人急切音樂喊打119 07:432023/07/16 社會 《傳產》全台H1房地合一稅大減1成 嘉義市竟成黑馬 07:382023/07/13 財經 阿宏丟包台中女 遭盜圖正妹吐心聲 竟是地產天王未婚妻 20:342023/07/14 生活 補教集團入股嘉義兩私立高中 招生大戰開打引爆互摃 11:552023/07/15 社會 2025台灣設計展在彰化 王惠美赴嘉義「雙惠」交流找靈感 14:412023/07/15 寶島 賴清德危險了？嘉義黃家班「動員挺侯」內幕曝光 07:332023/07/14 政治 暑期「無人機」暢飛嘉義天空 多元活動蓄養產業觀念 17:112023/07/14 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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