許多人因公廁髒亂、味道難聞等問題，不敢在外面上廁所，只好一路憋回家解放，花蓮縣政府改善縣內公廁品質，向中央爭取計畫獲3545.3萬元經費挹注，將修繕8個單位的公廁，並增設多元設施，友善婦女、兒童及弱勢族群的如廁環境。
花蓮縣府提升公廁品質，讓每個人都能享有合適且平等的衛生設備，今年向環保署申請112至113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」，獲3545萬3000元經費補助，將陸續修繕農業處石梯漁港、社會處社會福利館、文化局演藝堂、消防局鳳林及新秀分隊、民政處、行政暨研考處、地方稅務局及富里鄉公所等8個單位的公廁。
縣府表示，屆時除修繕8個單位的公廁，同時考量婦女、兒童及弱勢族群需求，將增設相關設施，多元照顧到每位洽公民眾。
環保局表示，近年公廁在管理單位的用心及配合環保政策，提供民眾優質且友善的如廁環境，不過良好公廁環境絕不只是環保局與管理單位才需進行維護，希望所有使用者未來都能以「公廁如家廁」的觀念，正確使用公廁，共同維護舒適整潔的公廁如廁環境。
環保局接著說，民眾前往公家機關洽公時多少都會使用到公廁，雖然使用時間不長，但使用過程中所帶來的感受卻可以小窺大，從公廁品質了解城市的文化水平，及城市人民是否具公民素養。
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