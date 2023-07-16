在表演藝術領域，舉凡戲劇、舞蹈和音樂，演出者在表演或練習時，總有避免不了的近距離接觸，甚至是有露骨的床戲場面，但假戲不能真做，不然就是侵犯，究竟親密戲應該怎麼排才是真正的專業？美國卡內基美隆大學戲劇學校專任助理教授魏琤郁16日在表演藝術聯盟舉辦的「表演藝術性別平等議題」講座，分享了歐美國家行之有年的「親密排練」制度，供國內參考。

魏琤郁表示，目前台灣已經開始有幾位「親密排練」領域的指導員，「親密排練」最早從2006年MeToo運動開始在美國發酵，英國人東尼雅（Tonia Sina）在論文中提到這個詞彙，並在2016年開始成立親密排練指導員的培訓機構，這樣的制度建立也在2016到2017年影響美國HBO、百老匯等影劇工作，美國現在也有專門機構推廣這樣的服務和機制。

魏琤郁表示，親密戲不是只有親吻、撫摸，「親密戲不限於情侶之間的表演戲，還有『家長與小孩』、『朋友的親暱表現』、『性暴力』、『性舉動』都是親密戲的範圍，沒有接觸的裸露戲、對白裡談到的性議題，都是屬於親密戲。」

魏琤郁表示，親密排練指導員，如同戲劇指導，演員在簽約時知道會有親密戲的場面，可爭取有指導員參與，可以一起參與排練，和導演溝通，建立防護機制。

此外，魏琤郁表示，親密戲如同武打戲、跳舞一樣，任何步驟都是事先排練，不會有任何即興成分，「戲就是假的。例如：從抱住你的頭、腰，到把你放到床上，嘴唇接觸要用什麼力道，像武打戲和跳舞一樣，從第一步到第十步都有固定範圍，超出範圍就應該被制止。」

一場吻戲，從排練到上舞台，究竟應該吻幾次才合理？魏琤郁表示，「在技術彩排時，只會碰臉頰，除非是整排、順排才會真的吻，這些都有指導原則。裸戲也有專門的服裝，可以保護身體，又能達到親密戲效果。」

魏琤郁表示，劇場主事者的角色也很重要，她曾遇過在排戲時，有服裝設計者言語騷擾演員，沒有肢體舉動，「演員跟我說這件事時，我第一個反應是，絕對不讓任何演員和服裝設計單獨在一起，量身訂做衣服時，一定要有第三者在旁邊，進劇場需快換衣服時，會另請專人協助，請服裝設計留在觀眾席，這些都是守備範疇。」