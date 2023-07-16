縣府社會處與教育局結合愛康衛生棉，提供原鄉學校1萬5千多片衛生棉，讓有需求原鄉弱勢學生度過生理期的尷尬與不適。縣長楊文科感謝愛康贊助發揮拋磚引玉的精神，呼籲民眾重視生理健康，關注性別平等及月經平權議題。

楊文科說，近年來隨著性平意識增進，月經平權議題也漸受重視，縣府不僅力推性別友善，今年在公部門公廁也廣設放有衛生棉的「友好盒」，並舉辦性別平權展覽，讓民眾進一步了解性別平等與婦女議題的發展進程。

教育局長楊郡慈表示，月經平權議題如「月經貧窮」，指因資源缺乏或經濟上無法負擔，導致疾病造成生理或心理上的影響，「月經汙名化」則包含將月經視為不潔且避而不談，禁止於經期參加宗教儀式等，該局透過各種方式 宣導性平教育。

縣府和愛康衛生棉近年來共同持續投入性平教育，傳達性別平等正確觀念，期盼在孩子成長期間，能自在探索自我興趣、喜好，不受性別框架影響，並對他人也能擁有性平尊重、包容的意識。

社會處長陳欣怡表示，在性別友善環境推廣計畫下，縣府逐步在公共廁所廣設放置衛生棉的「友好盒」供女性使用，也鼓勵民眾若有閒置或不合用的生理用品，放置在公廁的友好盒，讓這項公共利益形成善的循環，一起打造性別平等的幸福環境。

縣府官網設有性別主流化專區，提供各項性平資訊外，愛康官網也有設置性平之路專區，免費提供性平教材，讓師長們自由運用，輕鬆引導孩子們的未來發展，讓正確的性平觀念向下紮根，期許孩子們在未來生活或職涯不再受到性別框架的限制。