近期屢屢傳出劇場MeToo事件，究竟該如何建立安全的排練環境？美國卡內基美隆大學戲劇學校專任助理教授魏琤郁16日在表演藝術聯盟舉辦的「表演藝術性別平等議題」講座給了6招建議，建立劇場的安全防護網。

魏琤郁表示，表演的本質是將故事透過演員的外在，包括情緒、肢體等方式呈現在舞台上，「隨著不同劇情和排練，演員會在脆弱的狀態下探索、冒險和創作，因此，建立一個安全的健康排練環境很重要。」

在台灣的劇場排練，往往時程很趕，常常需要在短時間內完成工作，沒有行前的溝通時間，魏琤郁表示，在美國特別是在疫情後，非常強調不要急著開始工作，首先要從建立共識開始，「共識包括休息時間的頻率，期待的工作氛圍，建立坦白溝通的尊重文化，如果有人犯錯了，應該怎麼處理，如果覺得不舒服，在排練空間可以做什麼，這些都可以事先溝通，不會只有一個人的聲音，『先是人，才是職稱』，所有人站在平等狀態下排練各司其職，不會只有一個人地位特別高。」

第二步是建立「安全語」，魏琤郁表示，在排練現場建立一個句子，代表警示自己不舒服，她以美國表達驚訝的短語「Ooops！」為例，「排練過程中，有人感到不舒服，可以先說這個字，這樣大家就知道，有人感到不舒服，排練需要暫停，讓事情浮出檯面，可以進而探討發生什麼事情。」

特別是在親密戲排練時，現場有人感到不舒服，魏琤郁表示，在美國的作法會喊「button」（鈕扣之意），代表「不舒服、要暫停」，聾啞演員無法喊聲，也可以拍手兩下，表達意見。

魏琤郁表示，遵守排練的休息、開始和結束也是重要的機制，「排練時有時身心靈會達到一個極限，本來已經要休息，又會多撐30分鐘，遵守時間有助於讓大家保持好的狀態。」

此外，魏琤郁指出，在工作前，也需要用一點時間確認每個人員狀態，有助於建立安全工作環境，「我會在開始工作前請大家用一個字形容自己的狀態，如：累、傷心、快樂、很有精神等，例如：導演先說自己可能前一天小孩吵鬧，睡眠不足，這樣說出來讓演員理解自己的狀態，自己也釋放了情緒，就不會拿劇組人員發脾氣。誠實分享情緒的狀態，可以建立互信的工作環境。」

第五點是要建立導演之外的匯報機制，魏琤郁表示，在美國會有舞台監督一路跟排，台灣不一定每一次排練都有舞監，她建議，可以由演員代表、製作人、執行製作等，協助匯報每次排練狀態。

第六則是需要以文字記錄每次排練發生的事情，魏琤郁表示，這麼做的原因在於，除了可以和其他技術部門、行政部門溝通排戲狀況，「包括誰受傷、請假，有沒有發生那些意外，這些文字記錄，在真正發生事情時，會是警方採用的法律文件，同時是劇團很好的記錄，可能過十年後又要重新排練，可以從中找到蛛絲馬跡。」