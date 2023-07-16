金門海上長泳活動今日首度移師烈嶼登場，上午8點由與會貴賓準時鳴槍。(于家麒攝)

聞名中外的金門「搶灘料羅灣」海泳活動，在走過19個年頭的輝煌歲月後正式走入歷史，華麗轉身更名為「金門海上長泳」，今(16)日首度移師烈嶼鄉習山海灣盛大登場，1000名來自兩岸三地的泳士們在上午8點準時鳴槍後，相繼奔向大海、乘風破浪完成長泳挑戰。不少昨日已參加泳渡金廈賽事的游泳健將也留下繼續挑戰今天的活動，來自陝西的男子A組冠軍張滋航就說，明年還要再來突破自我極限。

「金門海上長泳」慶祝20歲生日的同時也首度轉換至烈嶼習山海灣舉行，主辦方金門縣政府評估新場域之安全性，限制僅提供1000人參賽，因此也導致活動開放報名不久即額滿，顯現出泳者們想體驗新海域的熱情。

1000名來自兩岸三地的泳士們在鳴槍後，相繼奔向大海、乘風破浪完成長泳挑戰。(于家麒攝)

來自各地的泳士們於下水前開心合影，紀念這美好的一刻。(于家麒攝)

參賽者表示，今日海浪較大，游出外海時就需要耗費更多體力才能破浪前行。(于家麒攝)

經過一輪比拚，相約較勁的泳士完成挑戰上岸奔向終點。(于家麒攝)

根據縣府指出，此次海泳活動總報名人數為1000人，男生組669人，女生組331人，區分為800公尺組、1200公尺組及2400公尺組三個組別，除確保菁英組選手能暢遊2400米外，亦提供高手組1200米及體驗組800米，讓熱愛游泳的泳士們能夠一同參與，一起同樂。

金門縣副縣長李文良表示，這次活動場地是海洋與親子遊憩的結合，也具備大金門與小金門心連心的特殊意義，金門大橋通了，就是要讓大家能夠來此感受一下不一樣的金門風情，趁機讓各地泳者們攜家帶眷一起來烈嶼鄉旅遊，體驗戰地秘境之美和這海天一色的習山海灣。

成功完成海上長泳的泳士們，上岸後都開心不已。(于家麒攝)

來自陝西的泳渡金廈男子A組冠軍張滋航說，明年還要再來突破自我極限。(于家麒攝)

泳渡金廈男子B組冠軍李光鑫(右二)與徐逸君(右一)兩人相約要一直游到不能游為止。(于家麒攝)

各地泳者們相約游烈嶼，一起體驗戰地秘境之美和這海天一色的習山海灣。(于家麒攝)

活動於一早7點50分熱身操大會師之後，8點準時鳴槍下水，大會依往例準備計時晶片，個別計時不爭先恐後，千名泳士依組別下水挑戰自我極限。不過有部分參賽者表示，今日海浪較大，游出外海時就需要耗費更多體力才能破浪前行，成績多少就會受到影響。

來自陝西昨天勇奪「泳渡金廈」男子A組冠軍的張滋航說，第一次參加金門的海泳活動非常開心，浪雖有點大但難度上感覺「還行」，明年肯定還會再來挑戰，突破自我極限。男子B組冠軍組合李光鑫與徐逸君也留下繼續參加活動，李光鑫說，今天比較算一般長泳性質，游起來壓力也比較沒昨天比賽時那麼大，這也是他第一次來挑戰這邊的海域，周邊環境也非常美，希望下次還有機會再來；徐逸君則說，今天比較有點浪，跟沒浪時的游法也不一樣，不同的海象就要用不同的策略，他在靠近岸邊50公尺處有試了一下「人體衝浪」，還真有成功漂了起來，感覺非常有趣。兩人也相約明年再續，要一直游到不能游為止。

活動現場還有一位年僅13歲的不具名小泳士，是由家長協助報名參與挑戰2400公尺菁英組，並順利完賽，現場工作人員均表示實力堅強，值得嘉勉。依大會報告，本次獲得最佳團隊獎項第一名為SBC悠泳部落客，參與人數為48人；第二名為DVTT醫聲論壇鐵人隊，參與人數29人；台南市崑山早泳會及沙鹿早泳會則並列第三名，參與人數均為25人。

此外，參與金門海上長泳累計達13屆以上的「榮譽泳士」共有陳思華、李榮章、洪松江、林明聖、方朝良、洪松柏、吳信立、吳鉉超、蕭人豪、蔡麗慧、呂娶治、陳茂勝、張志福、李清俊、翁雄太等15位，主辦單位也個別頒發榮譽獎牌表示對其毅力的肯定，整場活動也於上午11點前圓滿結束。