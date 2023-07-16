俄羅斯聯邦安全局（FSB）周六（15日）稱，已與俄內務部和偵查委員會合作，成功阻止一起針對俄羅斯官媒「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）以及記者蘇布查克（Ksenia Sobchak）的暗殺行動；當局已逮捕7人。俄方指烏克蘭情報機構，策劃了這起暗殺行動。烏方則稱，俄方提及的2人，都沒在戰爭中扮演重要角色。

《俄羅斯衛星通訊社》周日（16日）援引俄聯邦安全局消息報導，俄執法人員已在莫斯科拘捕7名參與暗殺行動的人士，其中包括未成年人士。據報導，俄羅斯聯邦安全局公布審問被捕人士的影片，被捕人士聲稱，他們與新納粹組織「Paragraph-88」有關。

報導指出，被捕人士藏有突擊步槍和彈藥，準備用來行兇，而俄執法人員搜出帶有新納粹分子和烏克蘭民族主義者標誌的物品。

俄羅斯外交部15日表示，這次暗殺行動是基輔政權在西方保護的精心策劃下，對俄羅斯平民發動恐怖襲擊的又一次嘗試，而烏方施襲的理由是俄羅斯記者的職業行為。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指出，正發生的一切再次顯示烏克蘭總統澤倫斯基政權的恐怖主義本質，他對一系列的恐怖襲擊負有責任。西蒙尼揚回應稱，這是她在過去一年內，第二次被企圖暗殺。

俄羅斯聯邦安全局15日發布的消息稱，據策劃謀殺的被捕人士交代，謀殺西蒙尼揚和蘇布查克的報酬各為150萬盧布（約新台幣51.2萬元）。

對此，《路透》16日報導，澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）受訪時表示，西蒙尼揚和蘇布查克在俄烏戰爭中沒扮演任何重要角色，也沒在俄羅斯喪失世界舞台地位這件事中扮演任何重要角色。他在電視談話中說，俄羅斯活在一個荒謬的「虛構神話」中。