2023日本鳥取縣-台灣學校作品聯合展，陳喬禹作品螢光如星，將橫山鄉內灣4至5月的螢火蟲季描繪出來。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

疫情趨緩，台日交流逐漸恢復，日本鳥取縣鳥取市鳥取縣民文化會館7月中旬舉辦的「2023日本鳥取縣-台灣學校作品聯合展」，邀請台日4所學校共同展出，其中新竹縣新豐國小受邀參展20件作品，交流展現多元民俗風情。

今年作品聯合展在鳥取縣日台親善協會、若櫻町教育委員會、三朝町教育委員會及台灣駐大阪經濟文化辦事處的協助下，由日本台灣文化藝術交流會與鳥取縣共同主辦，參展學校為若櫻町立若櫻學園、三朝町立三朝國小、新竹縣新豐國小及嘉義市精忠國小。

教育局長楊郡慈表示，與鳥取縣合辦的作品聯合展原預計每年舉辦，因遇到疫情影響被迫延遲，如今能夠順利開展，令人欣喜，期待新豐國小學生們用心創作的作品，在日本展出能讓更多人感受到其中的溫暖與美麗，未來有更多交流合作機會。

楊郡慈說，新豐國小學生們將日常生活和居住地的在地文化以畫作方式呈現，讓日本民眾從中認識新竹縣在地風情與美景。

像二年級范芩的作品名稱為倒出一口好茶，一口清甜香濃的茶，是很多辛苦的茶農培育而成的心血結晶。二年級鄭宇薰的作品是彩色天燈，天燈有單一顏色、雙色、彩色及八色天燈等多種款式，讓每個人都把心中滿滿的希望畫在天燈上，攜手祈願天燈帶給大家幸福。

四年級陳喬禹作品螢光如星，她將新竹縣橫山鄉內灣4至5月的螢火蟲季描繪出來，作品呈現每逢春末夏初，夜色將臨，漫天飛舞的螢火蟲，螢光如星海般璀璨耀眼，希望也能分享給大家。

日本台灣文化藝術交流會會長蔡欣珊表示，交流會去年與台灣茶協會共同舉辦「日台線上交流茶會」，在裏千家淡交會鳥取分部與鳥取縣交流推進課的協助下，於鳥取市成功舉辦並受到廣泛好評，期望鳥取縣與台灣的交流能夠更加熱絡並延續。