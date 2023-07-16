公平正義救台灣遊行凱道集會 北市規劃980名警力維持秩序

「公平正義救台灣遊行」16日下午2時即將登場，卻傳出有民眾在網路上揚言放炸彈，警方立即進行地毯式搜索，加強周邊維安，北市警局總共規劃980名警力維持秩序，包括重要官署、預備保安警力，也將加強周邊可疑物品清查，整個活動預計下午5點結束。

上午10時許，有民眾在網路論壇發文詢問「有人今天要去凱道嗎」，內容則稱「希望你們已經寫好遺書囉，不然到時候被炸死，身後事挺麻煩，溫馨提醒」、「幫忙清除低端人口和社會負擔，台灣政府應該感謝我」。

中正一警分局表示，為維護0716集會活動現場安全及順利進行，警方凌晨舞台搭建時起，已派員進行期前場檢及管制。為防止有心人士進行滋擾，自中午12時起再增派專人再進行第2次場檢，並全程監控活動現場，以維護現場活動安全、順利進行，目前無任何可疑狀況，另針對網路恐嚇部分，已著手進行偵辦。

中正一警分局規劃400名警力，另外還有民進黨全代會等處所，另外警察局針對重要官署等處所，另外準備580名保安警力，負責周遭安全維護。