「巧虎陪您放暑假」贈送「巧虎夢想樂園」門票，寶貝們可與巧虎一起快樂的歌舞唱跳。（國泰飯店觀光事業提供）

COZZI Blu和逸飯店桃園館與Xpark水族館合作，即日起推出「經典Xpark之旅」以及「暢遊Xpark之旅」。（國泰飯店觀光事業提供）

和逸飯店桃園館推出結合飯店及Xpark水族館吃喝玩樂的行程，搶攻親子出遊商機。（國泰飯店觀光事業提供）

「Blu Night宿海奇遇」周五、周六2天1夜郵輪式行程，2大1小套票最低15

迎接暑假到來，COZZI Blu和逸飯店桃園館量身打造全新的暑期住房專案，其中以巧虎及朋友們為主題的「巧虎陪您放暑假」住房專案，可入住超人氣的巧虎聯名主題房，享巧虎專屬旅行套組「巧虎夢想樂園」門票。另有暢遊Xpark水族館的一泊一食與一泊二食專案、夜宿水族館的「Blu Night宿海奇遇 盛夏旅程3選1」，吃喝玩樂一站搞定，適合全家暑假出遊。

全台首家巧虎主題房 入住送巧虎樂園門票

瞄準暑假親子出遊需求旺盛，COZZI Blu和逸飯店桃園館推出多項適合家族輕旅行的住房專案。業者結合全台首間「巧虎夢想樂園」，7月至8月底推出「巧虎陪您放暑假」住房專案，可入住擺放巧虎及琪琪大型抱枕的巧虎聯名主題房、隔日早餐、巧虎專屬旅行套組，套組內含巧虎圖樣的浴巾、毛巾、牙刷杯、幼兒牙刷、非一次性牙膏。此外，飯店更特別搭配「巧虎夢想樂園」，專案住房送1張兒童票及2張成人票，票券價值1300元。親子入園，小孩們可與巧虎一起歌舞唱跳，盡情放電。「巧虎陪您放暑假」住房專案每晚7400元起。

夜宿水族館與魚群入眠 業者曝價格史上最划算

和逸飯店桃園館緊鄰北部最大的水族館Xpark，飯店以海洋風格為設計主軸，受到不少親子客群喜歡。飯店與Xpark水族館合作，即日起推出「經典Xpark之旅」以及「暢遊Xpark之旅」，住宿提供含早餐及早、晚餐兩種方案，滿足旅客需求。該專案還有超可愛的海洋造型飲品，更可暢遊全台最潮的Xpark海底世界，在飯店及水族館吃喝玩樂的行程，每晚6400元起。

另外，想體驗夜宿水族館的民眾，即日起至8月31日，和逸飯店桃園館推出暑假特別企劃的「Blu Night宿海奇遇 盛夏旅程3選1」，行程有周四限定的「島嶼夢遊」、2天1夜夜宿Xpark、一泊三食郵輪式行程，星級眠旅體驗2大1小套票最低15315元起，每人不到6000元，業者透露這是史上最划算價格，堪稱破盤價。

此外，「Blu Night宿海奇遇」還有3天2夜續住飯店專案，一晚住飯店，一晚在絢麗的海底世界入眠，2大1小要價19315元起；內含船艙手作內容升級、神秘的Xpark後場探索、參加海底童樂繪，繪出海洋世界，還可參加抽獎，住房每人不到8000元。