24歲張姓男子與林姓女友在出租套房吵架、砸東西，引來警方上門，驚見張男是通緝犯。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

24歲張姓男子與林姓女友在出租套房吵架、砸東西，引來警方上門，驚見張男是通緝犯。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

出租套房亂砸東西 女染血擋警「3條通」男友GG了

24歲張姓男子與林姓女友在出租套房吵架、砸東西，附近鄰居聞訊報警，警方獲報會同房東查看，發現林女身上及門板都染血，她卻擋在客廳推稱沒事，警方直覺有異，堅持見到張男，一查發現他身揹3條通緝，全案依法解送歸案。

桃園警察分局中路派出所15日18時接獲桃園區中山路某社區居民報案，表示某出租套房內傳來男女爭吵及砸東西的聲音，請警方派員瞭解處理。

員警簡成驊及鐘嘉呈趕到現場，會同房東前往察看，一名林姓女子匆忙跑到套房住戶共用的客廳門口攔住員警，表示剛才男友因生活細故發生爭吵，兩人講好已經沒事了，不用員警協助。

員警見她神色慌張且衣服及門板上染有血跡，擔心發生意外事故堅持要見到其男友，確認其安全，林女見推搪不過，進房後突然要關門，員警立即攔阻，並發現其24歲張姓男友身上有血跡。

張男表示兩人吵架，他摔破醬油瓶不慎割傷腳，受傷很輕微已經沒事了，員警欲釐清身分時，他表示只是小事登記女友資料即可，其態度有異讓員警提升警覺，再度請其自報身分證號。

張男卻表示沒背證號要看手機才知道，結果經查詢其所報證號之人跟他長得完全不一樣，隱瞞手法被員警識破，最後確認他因涉及詐欺案件遭基隆地檢、新北地檢及屏東地檢共發布3條通緝，全案依法解送歸案。