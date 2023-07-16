現場民眾熱情參與，專注聆聽漢服文化旅遊活動介紹和相關表演。 （北京華人版圖提供）

展位上身穿漢服的推薦官，許多民眾熱情要求合影。（北京華人版圖提供）

西塘漢服文化周，以四大美女花車巡遊最為吸睛。（北京華人版圖提供）

台北夏季旅展開啟兩岸旅遊交流第一步，在海峽兩岸旅遊展區吸引許多消費者駐足，現場最吸引目光的就是身穿明代漢服亮相的漢服推薦官「無歡公子」，身為台灣漢服愛好者的「無歡公子」在浙江展位熱情推廣西塘漢服文化周旅遊，更希望未來能夠舉辦兩岸共同合作的漢服文化活動，現場民眾看了漢服介紹，都爭相合影也想試穿體驗。

在大陸浙江展區身穿漢服的推薦官「無歡公子」，平常是美妝老師，這次旅展特別身著明代漢服亮相支持即將到來的西塘漢服文化周活動，現場吸引許多民眾爭著合照並且熱情詢問身上漢服典故由來。而在浙江西塘旅遊業者的攤位展出同朝代漢服，民眾也紛紛上前圍觀合照，都希望能穿著體驗拍照留念。

浙江展出單位表示，近年大陸興起漢服熱潮，越來越多年輕人喜歡穿著自己的傳統服飾參加各種活動，隨著陸劇火紅，許多台灣民眾也喜歡穿漢服拍照，業者也邀請，台灣民眾可至第11屆西塘漢服文化周，在古鎮上體驗在地的漢服魅力。