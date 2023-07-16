基隆市政府與最終灰渣掩埋場續約案破局，遭業者永盛公司指市府刻意提高不合理的回饋金與超低市價的掩埋處理費，認為是刻意刁難。基隆市長謝國樑16日受訪時表示，不續約的主因在於不合法，而非回饋金。至於他所做的一切，都可受公評。

謝國樑表示，業者認為被基隆市政府刻意針對、刁難，惡意提高回饋金。謝國樑說，提高回饋金是他今年5月在市議會公開說過的。原因很簡單，因為永盛向外縣市收取的垃圾處理費每公噸高達25000元，但回饋給基隆市政府的僅有每公噸200元，換句話說，回饋比例不到1％，因此他認為不合理。

不過，謝國樑說，關於垃圾處理費及回饋金，其實都可以談，但市府不與永盛續約的關鍵點，與回饋金無關，而是這個最終灰渣掩埋場並未依法設置成立營運績效評估委員會，也沒有召開績效評估會議。「回饋金可以談，但法律不行。」謝國樑如是說。

謝國樑指出，去年4月財政部函示指出，七堵區這個BOO最終灰渣掩埋場從2004年起，就未依約成立營運績效評估委員會，並辦理營運績效評定，不符合投資契約6.3及簽約當時促參法第54條辦理優先訂約之規定，所以該案無法適用促參法優先訂約。

市府團隊在討論這個續約案時，市府政風室就直指，若與永盛續約會有問題。謝國樑說，在這樣的情況下，才決定不與永盛公司續約。

但永盛也指出，基隆市府提出的垃圾最終處理標案中，垃圾處理費也高達每公噸25000元，為何不與該公司續約？謝國樑笑著說：「既然要花一樣的錢，為什麼垃圾要埋在自己家裡？」

至於後續基隆的垃圾處理，謝國樑說，市府先前已預編一筆8800萬元的追加預算，將透過公開招標與縣市合作的方法，處理基隆焚化爐的底渣及飛灰。預估將會天外天焚化爐為外縣市焚燒垃圾，轉化為後續垃圾飛灰與底渣處理的效益，絕對不會影響民眾的權益。