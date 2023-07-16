鼓勵學校落實推動技藝教育，讓孩子都能試探興趣性向，適性發展，新北市教育局112學年度更加碼百萬技藝教育獎勵金，今年獲頒技藝教育獎勵金的學校中，八里國中獲得中型學校第1名，校長詹志偉表示，學校技藝班選習比率達7成5，今年學校開設技藝班別多達8種不同職群，能充分提供實作體驗機會。

八里國中學生施柏成參與技藝教育班，同時更榮獲國中技藝競賽機車基本認識第2名。他表示，從小對實作課程就感興趣，參加技藝班讓自己提早確立志向進而選擇就讀技職，謝謝學校安排不同的職群體驗及試探，未來會更積極學習、精進技能。

教育局表示，技藝教育是適性發展的重要一環，新北市每年編列約6千萬元經費辦理技藝教育，為了讓孩子在升學分流前，能充分試探自己的興趣，積極鼓勵各校推動技藝教育，透過跨校認輔、遴選輔導機制、校際合作。

教育局指出，新北技藝開班數再破新北歷年紀錄，連續7年居全國之冠，各校選習技藝班人數持續成長，111學年度總計超過1萬1千人次選習，7校獲頒技藝教育獎勵金共22萬，112學年度更加碼百萬獎勵，同心協力滿足孩子適性選擇的需求，成就每個孩子。