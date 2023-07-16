遠東銀表示，民眾只需填寫相關資料並寄回廢棄行動電源，ChargeSPOT將贈送價值1080元的免費借電券，Bankee社群銀行另提供前100名參與者LINE POINTS 100點，再加碼抽出10份價值逾千元的黃金梳組，邀請民眾一同挺地球、拿獎勵。

近年來循環經濟熱度持續發酵，目前已有超過130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，台灣亦不落人後，將廢棄物回收再利用視為當務之急。ChargeSPOT為全球首家行動電源跨國租賃服務公司，已於香港、台灣、日本、泰國等國家地區提供服務。

ChargeSPOT至今累積已回收逾100公斤的廢棄行動電源，在收到廢棄行動電源並完成放電作業後，將集運到台灣專業電池回收公司優勝新能源再生科技進行回收拆解處理，藉此將廢電池對環境污染影響降到最低。不過，許多民眾對這項極具意義的活動仍所知不多。

遠東銀除號召客戶參與、外推綠能理念，也在內部設置ChargeSPOT共享行動電源機台，以辦公室設置10口機台為例，每年可使用120度綠電，每顆電池每天被借一次，可減少約1474公斤的碳排放量，將綠能理念深度融入日常辦公生活，進而有效減少碳排放。

遠東銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，期望透過此活動喚醒大眾重視環保、並以行動落實，更期待將理念深植在團隊日常工作中，鼓勵團隊減少對新行動電源需求，將共享經濟理念實踐在日常生活中，為提升生活品質的重要途徑。