桃園市中壢區站前商圈今天中午接近1點發生停電，正值周日假期天氣又炎熱，突然停電讓許多商家及民眾抱怨連連，台電表示，因為過載保護熔絲設備不良導致停電，總計停電戶數275戶，已派員緊急搶修，並在下午1點57分全數復電。

台電表示，停電範圍包含桃園市中壢區中平路、復興路、中山路、中央東路一帶，停電戶數275戶，目前都已經復電，該區域供電正常。