中壢站前商圈275戶突停電 台電：這原因所導致 14:282023/07/16 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢站前商圈275戶停電，目前也全數復電。(台電提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區站前商圈今天中午接近1點發生停電，正值周日假期天氣又炎熱，突然停電讓許多商家及民眾抱怨連連，台電表示，因為過載保護熔絲設備不良導致停電，總計停電戶數275戶，已派員緊急搶修，並在下午1點57分全數復電。 台電表示，停電範圍包含桃園市中壢區中平路、復興路、中山路、中央東路一帶，停電戶數275戶，目前都已經復電，該區域供電正常。 #停電 #復電 #中壢站前 #商圈 #桃園 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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