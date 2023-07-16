歷經兩年多整修，台北市城市舞台今（16）日上午重新開幕，由明華園總團擔任淨台祈福表演，當家小生孫翠鳳扮演戲神田都元帥，為劇場送上祝福。

整修後的城市舞台，包括劇場設備升級，配備自動化舞台控制系統、嶄新先進的吊具與音響設備，並汰換40年老舊的空調、機電、給排水系統，並大幅改善長年滲漏水的問題。

在團隊使用空間方面，則是翻新後台化妝休息室及排練空間、重設汙水系統，一改過往演員得在化糞池上方化妝的問題，並改善潮濕、異味及蚊蟲滋生情形，同時增設戶外三面LED高畫質播放牆，增加團隊演出節目行銷宣傳管道。

關於觀眾使用空間，包括活化既有榕樹群死角、增設戶外草坡、木棧平台休憩區域，擴展敦南綠帶並打造聯繫臺北田徑場、小巨蛋的市民遊憩樞紐，此外，觀眾席座椅舒適度提升並配以白樺木和紺藍時尚色調，廁所也增加男、女及無障礙廁所間數。

開幕記者會由金鐘獎得主郎祖筠及如果兒童劇團團長趙自強聯手擔任主持人，孫翠鳳領銜主演的戲神田都元帥祈福演出，以傳統科儀為經、民間藝術作緯，把早期的傳統淨台儀式注入新時代思維重新編創，將戲神田都元帥呈現眼前，以辦喜事的心情「歡樂迎新，風華再現」，歡慶城市舞台重新啟用並迎向40周年。