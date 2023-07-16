在鋼鐵廠擔任職煉鋼廠維護課助理工程師的黃姓男子，2020年4月7日遭公司解雇，他卻在離開公司前，將個人公務電腦的檔案格式化，還被查出他利用公務電腦上網購物、找工作，涉嫌詐領加班費。高雄地院審理後，認定黃男無故刪除業務檔案，依無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪判刑3月，詐領加班費則判拘役30日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，黃姓男子於高雄某公司任職煉鋼廠維護課助理工程師，負責連鑄設備日常巡查、設備物料巡查、設備故障排除、外包商進場監工、跨部門協商設備故障排除等現場技術生產職務。2020年4月7日當天上午遭公司告知解雇，黃男回到座位後，將存在於公務電腦中的D槽電磁紀錄全數格式化刪除，其中包含公司設備及備品圖檔、銜接胚、送修單及請購單等業務資料。

不僅於此，公司比對黃男加班跟電腦使用紀錄，發現黃男明明在公司瀏覽人力銀行、臉書、購物網站，卻仍填報加班，陸續詐領3678元加班費，蒐集證據後，隨即對黃提告妨害電腦使用、詐欺等罪。

黃男喊冤，稱他沒有刪除電腦D槽內與公司相關的業務資料，只有刪減個人工作備忘錄裡面的部分文字內容，強調自己沒有刪掉整個檔案，也沒有將D槽格式化，公司的資料是放在C槽；至於加班費部分，他確實有加班，且那台電腦其他人也能使用，那些瀏覽人力銀行和網購紀錄都不是他。

高雄地院審理時，法官傳喚在場同事、主管作證，1名主管稱當天他要求黃男解開電腦密碼，操作時就看到黃男打開特定程式，輸入帳密後操作兩次，接著第三次時跳出「是否確定要格式化D槽」的警示視窗，當場制止後，黃男第三次才沒有格式成功。資訊室人員則表示點進D槽及垃圾桶檢視，並發現裡面都沒有任何檔案，還要另向廠商重新索取相關資料。

法官綜合同事說法及電腦資料內容，加上還原的資料D槽確實有多公司業務資料，證明黃男的確有刪除相關公司的檔案，至於詐領加班費部分，根據紀錄，頻繁瀏覽與工作無關網站，最後依無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪，判刑3月，詐欺部分判拘役30天，均得易科罰金。可上訴。