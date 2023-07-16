南投清境農場暑假推出體驗活動，歡迎民眾攜家帶眷上山避暑。（清境農場提供／陳淑娥南投傳真）

南投清境農場為迎接大小朋友，暑假推出許多體驗活動。（清境農場提供／陳淑娥南投傳真）

南投清境農場為迎接大小朋友，暑假推出許多體驗活動。（清境農場提供／陳淑娥南投傳真）

疫情解封，暑假掀起出國熱潮，國內旅遊反而稍降溫。南投清境農場為迎接大小朋友推出體驗活動，包括半日牧羊人及半日小騎師以及羊毛氈DIY，陪伴孩子度過歡樂暑假。清境農場副場長王仁助指出，酷暑難耐，民眾湧上山避暑，假日遊客達4000多人，住房率7成多，而為提升住宿品質，目前已著手規劃國民賓館內部裝修，預計2025年施工。

副場長王仁助表示，疫情解封民眾紛紛出國，對國旅造成不少影響，不過，由於近期酷熱難耐，遊客上山避暑，清境農場暑假期間每日遊客仍達2000多人，假日則有4000多人入園，假日住房率7成多，整體還不錯。此外，近期也出現不少東南亞、港澳及新加坡遊客造訪。

王仁助說，暑假期間家長可為孩子預約安排「半日牧羊人」(綿羊解說／趕羊技巧及工具體驗／綿羊餵食)、「半日小騎師」(馬匹放牧／刷毛及洗澡／馬廄及飼養方式介紹／牽騎體驗)及羊毛，採提前預約制，大小朋友一起揪團滿5人才辦理。

王仁助指出，清境國民賓館創立至今已30多年，共計120間客房，為提升住宿軟硬體設施，目前已著手規畫進行內部整修，預估將斥資7000多萬元，2025年進行施工，朝近零排放目標發展。此外，清境農場今年更獲得「國家永續發展獎政府機關類」複選資格，全園區員工均相當振奮。

清境農場畜牧管理採用輪牧方式，根據牧草生長情況、季節變化安排草場放牧時間，而羊群在各個牧區草場移動時，好像遊行一樣；每周三夏季牧場大遊行就是將其濃縮到觀山牧區，牛車載著可愛小羊，遊行活動前還有「牧場同樂會」在大風車舞台舉行，音樂、歌聲、泡泡、氣球、魔術等，每周帶來不同精彩表演，讓遊客在歡樂聲中近距離貼近農場動物。