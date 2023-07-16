日本福井放送（FBC）報導，當地警方調查指出，海豚出現在離海水浴場岸邊約5公尺外海域；受傷男性雖然雙手也遭海豚咬傷，但無生命危險。

這名男性與家人等10多人在黎明前抵達水晶濱，其中3人沒等天亮就跳進海中游泳。

警方及當地政府呼籲，泳客在游泳時如果發現海豚，絕對不要靠近。

讀賣新聞報導，該海域附近自2022年起便相繼傳出有泳客遭海豚咬傷事件，警方呼籲泳客多加留意。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120716