日本福井放送（FBC）報導，當地警方調查指出，海豚出現在離海水浴場岸邊約5公尺外海域；受傷男性雖然雙手也遭海豚咬傷，但無生命危險。
這名男性與家人等10多人在黎明前抵達水晶濱，其中3人沒等天亮就跳進海中游泳。
警方及當地政府呼籲，泳客在游泳時如果發現海豚，絕對不要靠近。
讀賣新聞報導，該海域附近自2022年起便相繼傳出有泳客遭海豚咬傷事件，警方呼籲泳客多加留意。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120716
一名62歲男性今天清晨4時10分左右在日本福井縣美濱町水晶濱海水浴場游泳時，遭海豚衝撞肋骨骨折，傷勢嚴重。警方等單位呼籲，泳客若在游泳時發現海豚，千萬不要靠近。
日本福井放送（FBC）報導，當地警方調查指出，海豚出現在離海水浴場岸邊約5公尺外海域；受傷男性雖然雙手也遭海豚咬傷，但無生命危險。
這名男性與家人等10多人在黎明前抵達水晶濱，其中3人沒等天亮就跳進海中游泳。
警方及當地政府呼籲，泳客在游泳時如果發現海豚，絕對不要靠近。
讀賣新聞報導，該海域附近自2022年起便相繼傳出有泳客遭海豚咬傷事件，警方呼籲泳客多加留意。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120716
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