桃園市中壢區龍東路靠近軍營兩側道路路邊畫設白線，有民眾將車輛停放於此，近日接連收到罰單，統計警方在端午連假前後，共開出超過200張罰單，挨罰民眾摸不著頭緒，不知哪裡違法痛批政府搶錢。中壢警方說，接獲民眾檢舉，該處為「路面邊線」，停車時有一半車身超出白線即是占用車道，依據交通道路法規依法開罰600元罰鍰，交通局會勘後，該處將改為畫設收費停車格。

龍興派出所所長周浚鋒說，該處道路白線是一般道路邊線，車子停放一半車身占用慢車道，因接獲民眾檢舉，依據道路交通管理處罰條例第56條，端午連假前後6天約開出200餘張罰單，且連假前已有通知龍平、龍東里請里長協助宣導有民眾大量檢舉違停，也通知軍方宣導勿在龍東路兩側停放車輛，另針對紅線或是鄰近消防栓處停車，則是一律拖吊。

市議員舒翠玲近日接獲民眾投訴，認為該處是畫設白線，居民停了10多年來從未接到罰單，附近龍平、龍東等里民，在這次端午假期返鄉過節停車，近期幾乎家家戶戶都收到違停罰單，簡直是被警方殺的措手不及。龍平里長李慶融則說，會在當地停車多半是軍營部隊弟兄及龍東路兩側住家居民，最近行人地獄意識高漲，也讓警方收到許多交通違規檢舉，民眾停車一半的車身占據車道，造成過路車輛及行人危險，且有不少報廢車輛，或是民眾以車換車長期占用位置，希望相關單位改善標線，只要讓車身不要超出車道就能合法停放。

交通局交通工程科長曾啟倫則說，經過會勘後決議，將在龍東路畫設收費停車格，往忠貞方向改為1汽車、1機慢車優先道、往圓環方向維持2車道，解決行車及停車問題。