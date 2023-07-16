34歲男星黃豪平頂著政大的高學歷出道，在脫口秀、《綜藝3國智》等節目表現亮眼，近日更默認「脫單」，與被封為「劇場小甜心」的女星周宇柔交往。昨(15日)黃豪平突然忍無可忍發文，回應被網友抹黑爆料稱他開名車嗆路人，他強調這件事絕對不可能發生，並脫口自曝：「最重要的是我根本沒有車！」。

近日有網友在「我是南港人」社團匿名爆料，稱稍早在重陽橋上看到一台車號BBG開頭的名車車主，打右轉方向不右轉，讓後面的駕駛決定超車，名車車主又突然往內側切，差點發生擦撞，最後車窗一搖下竟是黃豪平，並指黃豪平態度囂張，痛罵他「你白癡啊」，網友不甘示弱罵回去，並揚言要拿行車紀錄器去檢舉他。

黃豪平近日認戀周宇柔。（圖／中時資料照）

見此，黃豪平喊冤指網友提供的時間點當下他剛主持完在吃飯，還一邊忙著接電話對通告，有人證可以證明他的清白，並表示：「最重要的是我根本沒有車！到底是誰冒充我！」，不久後該網友自己摸摸鼻子刪文，而黃豪平為了自己名聲不想善罷甘休，「聽說這個人刪文了，我明天會去問問朋友，這行為是否已經構成誹謗，以及我可以採取的行動」。

黃豪平喊冤根本沒車，怎麼可能跟人發生糾紛。（圖／翻攝自黃豪平臉書）

而網友更驚訝的是黃豪平已經出道10年竟然沒有自己的車，他沒好氣地說：「截圖了，我真的是要氣死，我沒車還要被羞辱」，介紹新車的節目粉專「地球黃金線」趁機回：「應該來找我們一起去選輛車了辣」，他笑說：「不可能趁這個機會來敲通告吧（但最近確實有想買車」，其他網友回：「會不會A先生是看到黃逸豪？」、「原po尷尬，一次踩兩顆雷，左一個毀謗右一個侮辱」、「豪平的多重宇宙」、「他現在可能在懊惱⋯不是黃豪平那到底是誰」。