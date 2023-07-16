漢堡王「捲捲德腸烤牛堡」單點109元，套餐154元。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王暑期加碼推限量經典悠遊卡，買卡即送200元現金折價券。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡「MOS米穀酥」玉米濃湯口味，單售原價55元、優惠價45元，兩入79元，只在摩斯漢堡獨家販售。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

瞄準暑假聚餐需求，速食店也推一系列優惠讓學生省荷包。包括身分證對對碰享優惠加價購，或套餐第2套半價好康等，另有消暑的飲品組合折扣，悶熱天也能食慾大開。

頂呱呱迎49周年推新主題「最頂潮台味」，其中多人歡享「速速叫重量餐」豐富分量，包含原味炸雞x4、原味雞腿x2、呱呱包x2、阿勇雞塊x6(附田園醬)、地瓜薯條(小)x1、可樂瓶1.25L，特價只要449元，等同下殺71折；此外，只要國名身分證字號有號碼４或９，購買超值套餐或生日餐（速速叫重量餐／明星三寶餐），即可用10元加購呱呱包乙顆。頂呱呱7月20日為49周年當天，連續四天明星商品天天買一送一，包含呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、甜甜包。

漢堡王7月18日至8月17日臨櫃選購或官網訂餐「安格斯系列套餐」第2套享半價優惠，雙人吃安格斯雙套餐現省95元，活動指定4常態套餐進行優惠，包含「黑醬安格斯／勁濃安格斯／安格斯厚切／花生安格斯等4種牛肉堡套餐」附餐為薯條(小)與可樂(中)，指定任2套餐折95元、任4套折190元，以雙數套餐進行折扣優惠。

18日起，漢堡王也推新品「捲捲德腸烤牛堡」，BBQ靈魂燒烤醬搭配Q彈多汁的鹹鹹圈德腸，嚴選純豬肉醃製、咬勁香脆、內餡滿滿煙燻肉感，並交疊百分百澳洲火烤牛肉，再來一片起士提味，滋味相當豐富。漢堡王暑期加碼推限量經典悠遊卡，買卡即送200元現金折價券，憑卡每日上午10點30分之後再享臨櫃消費折扣，超省套餐一律只要89元。

摩斯漢堡祭出「夏日感謝季」活動，強打各項休閒零食優惠，即日起至8月31日止，凡來店消費3款指定零食套組即享超值優惠價。3款指定零食套組含「MOS米穀酥12入」組，享優惠價450元、「MOS米穀酥綜合零食」組，享優惠價500元、「摩斯曲奇餅(抹茶／巧克力)任選2盒」，享優惠價700元、「摩斯嚴選花生腰果9入」組，享優惠價700元。

20日至23日限時推出「來摩斯消薯」，凡購買黃金地瓜薯即贈大杯冰紅茶乙杯。活動期間內，MOS Order App「安心取溫馨送」則加碼推出「黃金地瓜薯及冰紅茶2組」優惠，原價210元，優惠價130元。