地區當局表示，一名墨西哥記者今天在南部旅遊小鎮阿卡普爾科（Acapulco）的商店停車場遭人槍殺，這是墨西哥一週內第2起記者遇害事件。

法新社報導，檢方已對馬特斯（Nelson Matus）遭槍殺案展開調查。數天前，這個被視為對新聞從業人員最危險之一的國家，才發生另一起記者遇害事件。

新聞網站「格瑞羅新聞網」（Lo Real de Guerrero）主管馬特斯是在舊貨店停車場準備上車時遇襲，格瑞羅州檢察官辦公室在聲明中重申會致力調查此案。

無國界記者組織（Reporters Without Borders, RSF）的墨西哥代表佛羅雷斯（Balbina Flores）告訴法新社，馬特斯擔任記者15年，專門報導暴力事件。

無國界記者組織表示，2000年以來，已有150多名記者在墨西哥遇害，這類攻擊事件往往與墨西哥猖獗的販毒集團有關。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120716