大聯盟8月1日交易大限將至，戰績優秀的球隊將成為「買方」，戰績差的球隊可能趁機出售合約將屆的球星。洛杉磯天使如果決定賣出大谷翔平，他們可以換取多少資源？美媒Bleacher Report分析，大谷非常貴，而且交易之後只能使用到球季結束，這兩個多月高昂的「租金」只有具備爭冠實力的球隊才有必要出手。

以目前戰績來看，洛杉磯道奇、舊金山巨人、坦帕灣光芒、德州遊騎兵都有實力出手。該文為道奇設想的價格是「5換1」，包括兩位頂級新秀。道奇陣中已經有很好的DH打者馬丁尼茲（J.D. Martinez），但大谷是全壘打王，還可以支援道奇傷兵較多的先發投手。

巨人被設想的方案是「3換1」，包括新秀裡最好的左投哈里森（Kyle Harrison）。先發投手卡布（Alex Cobb）在明星賽時表示，他很希望巨人在交易截止前買到大谷，然後以長約將他留下。但如果無法保證簽約留下大谷，以哈里森做為兩個月的「租金」肯定太貴了。

光芒被設想的是「3換1」，他們的新秀很強，也被看好是爭冠熱門，攻擊火力在美聯僅次於遊騎兵，還有王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan），加上大谷就更不得了。光芒不會在自由市場花大錢，只要能換來大谷支援季後賽就夠了。

遊騎兵失去了王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom，韌帶TJ手術），他們本就是大聯盟最會得分的球隊。如果遊騎兵願意「3換1」送出頂級新秀外野手卡特（Evan Carter），聯盟更沒人能追上他們的火力，天使也能補進1個未來的強打者。

最後是每個交易傳言都一定要提到的紐約洋基，其實洋基季初是頗受看好的，結果打的差強人意。他們目前也沒有很好的新秀，天使未必看得上，大概只能把剛站穩大聯盟的菜鳥游擊手沃普（Anthony Volpe）打包「3換1」送出去。洋基團隊打擊表現很差，比天使還弱很多，破天荒在季中開除打擊教練，大谷加盟肯定對打擊大有幫助，季末還可能看到賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平、史坦頓（Giancarlo Stanton）排出來的重砲鋸齒打線。