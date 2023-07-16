Zara芭比膠囊系列的單品相當多元，包含外套或連衣裙等。（Zara提供／朱世凱台北傳真）

Zara芭比膠囊系列也涵蓋餐具、杯子等，讓生活周遭都充滿粉紅元素。（Zara提供／朱世凱台北傳真）

真人電影《芭比》即將在台上映，不只精品服飾用粉紅單品跟上潮流，快時尚Zara同樣推出芭比膠囊系列，包含男女裝服飾，配件，睡衣，美容產品和家居用品，盡顯經典的懷舊風潮。

Zara的芭比膠囊系列自然少不得芭比的各種粉紅元素，同時穿插繽紛對比的黑色、白色以及銀色、金色和華麗亮片點綴。來自電影風格的各種造型，如芭比娃娃穿的粉紅色格子連衣裙、 Ken的西部牛仔服裝皆進入現實世界。影迷們能憑藉Zara芭比系列的多樣性，像螢幕上的芭比娃娃一樣打扮自己，輕鬆地將單品納入現有的衣櫃中。

為了慶祝此系列上市，由Random Studio指導設計的兩個期間限定店將於7月17日至7月30日在Zara巴黎香榭麗舍大街店和Zara紐約 Soho店開放。 這次限時店鋪復原了「芭比夢想豪宅」，模擬芭比電影中的世界，芭比的試衣間和自動售貨機讓顧客可以進行互動。