受到颱風泰利影響，台灣虎航明天1班赴澳門及1班澳門回台航班延後起飛。

台灣虎航今天發布新聞稿指出，受颱風泰利路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天台灣虎航IT371台中-澳門航班延後至傍晚6時起飛；IT302澳門-桃園航班延後至晚上8時35分起飛。

台灣虎航表示，實際的航班起降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以機場公布為準。（編輯：張雅淨）1120716

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