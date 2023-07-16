咳嗽、打噴嚏或身體用力時，身體不自主流出尿液被稱為「應力性尿失禁」，懷孕婦女、肥胖者、骨盆底肌肉無力或受損等多種族群皆是危險因子。醫師建議，民眾可透過控制水份攝取、減輕體重、練習凱格爾運動或到醫就醫4種方法改善尿失禁問題。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主治醫師邱垂青介紹，尿失禁主要分為應力性尿失禁及急迫性尿失禁，前者指在咳嗽、打噴嚏或身體用力時出現尿液不自主流出的現象，通常發生腹腔內壓力增加時，尿液壓力超過尿道和骨盆底肌肉的控制能力。

他指出，應力性尿失禁危險因子包含年齡、懷孕和分娩、肥胖、慢性咳嗽、劇烈運動以及與骨盆底肌肉無力或受損相關的其他疾病或手術，建議民眾可先嘗試保守性治療，包括行為治療、體重管理以及骨盆底肌肉訓練。

邱垂青說明，民眾可控制水份攝取，建議1天攝取水分不宜過多，白天每2至3小時排尿1次，睡覺前幾小時減少飲水量，以免影響睡眠品質；體重過重的病人，減輕體重可減少尿失禁；在家練習凱格爾運動，1天可以分成3次做100至200下；醫療院所接受骨盆底肌肉電刺激治療、生理回饋或電磁波刺激。

若保守治療成效不好，或者是尿失禁嚴重影響到生活，邱垂青建議可選擇接受「尿道中段懸吊術」，該手術將使尿道與膀胱頸經過懸吊後維持正常位置，有著效果好、傷口小、手術時間短、住院時間短等優點，也建議病患制定個人化的治療計畫時，應與醫師討論其症狀和治療選擇，以找到最適合自己的解決方案。