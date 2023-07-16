日月潭土亭仔步道17日起將封閉施工。（民眾提供／陳淑娥南投傳真）

南投日月潭土亭仔曾為邵族石印社遺址所在，現在是石姓氏族祖靈祭地點，土亭仔步道全長僅600公尺，抵達展望樓後可將日月潭景致一覽無遺，還有一座全台海拔最高的小燈塔，是一處小而美的景點。日月潭國家風景管理處16日指出，由於步道舖面及欄杆老舊，有安全疑慮，該處斥資2000萬元，17日將進行修繕工程，施工期間全面封閉，預計年底完工後重新開放。

日月潭國家風景理處副處長廖錫標指出，土亭仔步道全長600公尺，由於近1、20年來，步道僅進行小幅修繕，因鋪面及欄杆已有損壞，有安全隱憂，為確保民眾安全，將斥資2000萬元，17日起封閉進行全面性整修改善，預計12月底完工後重新開放，讓民眾有一個安全及舒適的健行環境。

土亭仔曾為邵族石印社遺址所在，現在是石姓氏族祖靈祭地點，由於該步道全長僅600公尺，抵達展望樓後可將日月潭景致一覽無遺；此外，全台最高海拔且唯一不靠海的燈塔也坐落於此，相當罕見，平常也吸引不少民眾造訪。

日月潭燈杆位處南投縣魚池鄉日月潭，塔高6公尺、塔燈754公尺，由於日月潭多霧，夜間航行的船隻時常會衝撞到凸起的陸地，南投縣風景區管理於1987年建置，是全台唯一不靠海岸的燈塔，也是全台海拔最高的燈塔。