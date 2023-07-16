嘉義和聯境金虎爺會15日晚上封街辦市集嘉年華會，深夜10時許突然爆炸，有28名傷患，警方不排除爆裂物釀禍，有人目擊燈柱旁草叢裡紙箱有黑色垃圾袋炸開，有小孩被爆裂的鐵片、玻璃打傷，刺進身體四肢，還有遠在10多公里外的湖子內林姓居民說，有聽到爆炸聲巨響，被嚇到。
主辦方嘉義金虎爺會榮譽會長洪斐昭表示，第一時間即停止所有活動，並到各家醫院慰問傷者，後續會持續關心、協助傷者的醫療事宜。
洪斐昭說，事發地點是柳姓爐主布設的壇台區旁邊，爐主及副爐主的小孩也都受傷，金虎爺會會配合警方調查事發原因。
嘉義和聯境金虎爺會15日晚上封街辦市集嘉年華會，深夜10時許突然爆炸，有28名傷患，警方不排除爆裂物釀禍，有人目擊燈柱旁草叢裡紙箱有黑色垃圾袋炸開，有小孩被爆裂的鐵片、玻璃打傷，刺進身體四肢，還有遠在10多公里外的湖子內林姓居民說，有聽到爆炸聲巨響，被嚇到。
主辦方嘉義金虎爺會榮譽會長洪斐昭表示，第一時間即停止所有活動，並到各家醫院慰問傷者，後續會持續關心、協助傷者的醫療事宜。
洪斐昭說，事發地點是柳姓爐主布設的壇台區旁邊，爐主及副爐主的小孩也都受傷，金虎爺會會配合警方調查事發原因。
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