夏天高溫炎熱，一名女子表示，在戶外走沒多久就汗流浹背，尤其是穿內衣貼身又悶熱，但又不能不穿，好奇問女網友都是怎麼度過夏天的，不少人推薦改穿Bra Top和運動型內衣，大讚排汗效果很好，是偉大的發明。

原PO昨（15）日於PTT女人版指出，夏天穿內衣特別悶熱，尤其是在戶外流汗後，內衣痕跡很明顯讓她超級尷尬，只能避免穿太貼身或淺色上衣，後來她和同事無意間聊到此話題，對方建議她穿無鋼圈內衣，材質較輕薄且透涼。

但原PO擔心沒有鋼圈支撐力不夠，忍不住抱怨當女生真的好麻煩，好奇問女網友都是怎麼度過夏天，「真的有適合夏天穿的內衣嗎？」

貼文引發女網友回應，「現在很流行Bra Top啊！只是胸大穿，走路晃得比較厲害，看妳在不在意」、「Bra Top偉大的發明」、「靠各式各樣的Bra Top撐過整個夏天」、「運動內衣排汗效果很好」、「平常都穿運動內衣比較多」。

也有人分享其他降溫方式，「我都會備涼感濕紙巾在包包裡，熱的時候就擦脖子後面滿舒緩的」、「我也會換成材質比較透氣的內衣，悶熱感少很多」。