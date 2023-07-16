民進黨全國黨代表大會16日在台北圓山大飯店登場，行政院長陳建仁上台致詞。（劉宗龍攝）

民進黨全代會今日登場，行政院長陳建仁致詞時除了細數蔡總統執政7年來的成績；他大讚，民進黨總統候選人賴清德擁有最完整的行政資歷、最強的政策實踐力，及和國際領袖溝通戰略的能力，更有跟人民對話、解決問題的本領，並有穩定且值得信賴的人格特質，是最能為台灣守住國家利益，阻擋專制威脅，在民主道路上壯大台灣的最佳人選。

民進黨第20屆第2次全國黨代表大會暨2024總統及立委參選人聯合造勢大會，下午於創黨地點台北圓山大飯店登場，今年主題為「民主團結挺台灣」。陳建仁說，今天是他第二次以黨員身分參加民進黨全代會；而在蔡總統的帶領下，這7年的時間，證明民進黨政府是最會做事、最照顧國人、最能守護台灣、維護民主的政府。

陳揆表示，民進黨在堅持改革、為台灣開創新局的路上，在內部遭遇諸多挑戰，在外部面臨中國無所不用其極的打壓，以及詭譎多變的世界局勢，但是多年來，就如同蔡總統所形容的，台灣是「堅韌之島」，即便經歷重重艱險，仍然步步堅定的走向世界，政府重新定義台灣，也讓台灣在世界舞台中扮演不可或缺的角色。

陳建仁接著細數蔡任內政績，包括推動能源轉型，並強調「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，2021年國內對中投資佔比大幅降到31.8％，銷往美、日兩國的金額，已雙雙超越銷中全額，且政府年度歲入歲出賸餘已連續5年破千億；這幾年台美關係史上最好，日歐關係也進展快速，贏得最大友我聲量，更在各項指標上獲得肯定。 陳揆表示，民主是台灣最大力量，符合今日全代會主題，也是民進黨使命，台灣從威權走向民主的路途坎坷崎嶇，應該珍惜得來不易的民主，面對當前威權主義擴張威脅，台灣處於印太民主防線最前緣，行政團隊除了打造溫暖堅韌的台灣，最重要的任務就是堅定守護台灣民主自由的生活方式。

他指出，當前民進黨已經提出最適合的總統候選人–賴清德副總統，不管是在行政院長或是副總統任內，都襄助蔡總統改造國家、推動改革，貢獻良多且獲得國人高度肯定。

他大讚，賴清德有最完整的行政資歷，有最強的政策實踐力，有跟國際領袖進行戰略溝通的能力，更有跟人民對話、提出問題，解決問題的本領，他有穩定、值得信賴的人格特質，這幾年來更是做足準備，是最能為台灣守住國家利益，阻擋專制威脅，在民主道路上壯大台灣的最佳人選。

他最後表示，行政團隊會全力以赴，利用這一年，為台灣下階段發展打好基礎，為國家的繁榮永續再創新猷，就像蔡總統說的「留下一個更好的國家」、「給世界一個更好的台灣」，讓國人對民進黨執政更有信心，願意把國家託付給我們。