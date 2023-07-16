第一大隊動員台南市飛狼山岳協會及第一大隊所屬義消共50人參與，提升民間搜救量能。（消防局提供／張毓翎台南傳真）

大凍山為台南市最高峰，也是台灣小百岳之一，吸引許多人前來挑戰，因應山難事故發生情況，台南市消防局第一大隊16日在白河區關子嶺大凍山辦理多元情境山難搜救演練，並動員台南市飛狼山岳協會及第一大隊所屬義消共50人參與，提升民間搜救量能。

此次演練課程分為指揮幕僚及搜索救援2組，第一大隊特邀特搜分隊小隊長廖振順指導包含「幕僚人員山域圖資建立及收集判別演練」、「事故實地救援演練」、「情境假設之作業流程演練」、「各單位間之橫向聯繫演練」等項目。

南消一大大隊長陳博文說，希望透過本次演練提升消防人員山域事故救援效率，並整合鄰近各單位人力、裝備、器材，發揮整體性、持續性的救援功能。

消防局提醒，民眾入山前，需做好萬全準備並留意氣象局發布及時天氣訊息，如遇突發狀況可於收訊良好處以119或下載消防局報案APP傳送立即訊息，避免發生危險及受困山區情形。